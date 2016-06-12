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تأجيل محاكمة 104 متهمًا بـ«أحداث بولاق أبو العلا» إلى 22 يونيو

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تأجيل محاكمة 104 متهمًا بـ«أحداث بولاق أبو العلا» إلى 22 يونيو تأجيل محاكمة 104 متهمًا بـ«أحداث بولاق أبو العلا» إلى 22 يونيو

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 104 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بولاق أبو العلا”، لجلسة ٢٢يونيو الجاري.

وجاء التأجيل، لتنفيذ طلبات الدفاع والمرافعة، حسبما أفاد مراسلنا.

يذكر أن جلسة اليوم لم تستغرق إلا دقائق، نظرًا لعدم اكتمال الهيئة بغياب رئيسها المستشار محمد شرين فهمي، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو النصر عثمان، وعضوية المستشارين حسن السايس، ومختار عشماوي، وسكرتارية حمدي الشناوي.

ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين ” القتل العمد، الانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، استعمال القوة والعنف، ومقاومة السلطات”.

كما وجهت للمتهمين “الاعتداء على المواطنين، إتلاف ممتلكات عامة، وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام، والقتل العمد، والشروع في القتل والبلطجة”.

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