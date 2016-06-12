توقيع بروتوكول بين «البيئة» و«الوادي الجديد» لزراعة مصدات رياح

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توقيع بروتوكول مع وزارة البيئة بقيمة 200 ألف جنيه لزراعة مصدات رياح بواحة الخارجة .

وقال اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، إن البروتوكول يتضمن زراعة أشجار تعمل كمصدات للرياح بقريتي فلسطين وصنعاء جنوب واحة الخارجة، لتقليل زحف الرمال، ومنع تصحر أي مناطق زراعية في حدود القريتين، خاصةً المناطق القريبة من الكثبان الرملية .

وأضاف “عشماوي” أنه تم تكليف رئيس مركز الخارجة، ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة، بسرعة إنهاء أعمال زراعة الأشجار التي تعمل كمصدات الرياح خلال الفترة القليلة المقبلة .

أشار المحافظ، إلى أنه تم تكليف مديرية الصحة بالمحافظة بتكثيف العمل؛ لمواجهة الملاريا، ومقاومة الحشرات، والزواحف الضارة ،وتوفير الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين.