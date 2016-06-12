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الليلة.. أخرعرض لمسرحية «عن العشاق» بمركز الإبداع

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الليلة.. أخرعرض لمسرحية «عن العشاق» بمركز الإبداع الليلة.. أخرعرض لمسرحية «عن العشاق» بمركز الإبداع

يقدم أستوديو مركز الإبداع الفنى ، تحت إشراف المخرج خالد جلال،أخر عروض مسيرحية “عن العشاق” ، المأخوذه عن كتاب “طوق الحمامة فى الألفة والإلاف” لإبن حزم الأندلسى ، فى التاسعة مساء اليوم الاحد 13يونيو الموافق 7رمضان ،وذلك بمسرح مركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا .

المسرحية بطولة  حمزة العيلى ، أحمد زكريا ، سارة عادل ، سارة هريدى وهانى حسن، ، يتخلل العرض مختارات من أغانى كوكب الشرق “أم كلثوم” ، يقدمها  ماهر محمود إسماعيل، ونجوى حمدى ،بالإضافة إلى إرتجالات حرة لعازفى بيت العود العربى بإشراف الفنان ”نصير شمة “.

العرض إخراج هانى عفيفى (نتاج ورشة الإخراج بالمركز، إشراف المخرج الكبير عصام السيد) .

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