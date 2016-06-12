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مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد لجان امتحانات مدرسة التمريض

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مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد لجان امتحانات مدرسة التمريض مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد لجان امتحانات مدرسة التمريض
تفقد الدكتور هشام عبد الحفيظ، مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى، لجان الامتحانات لطالبات مدارس التمريض، للاطمئنان على سير امتحانات المنعقدة فى مستشفى المبرة ويرافقه حسام بدير مدير الشئون المالية والإدارية بالمستشفى.

وأكد "عبدالحفيظ"، فى تصريح صحفى، أن الامتحان فى مستوى الطالب العادى ولا توجد أى شكوى من أى نوع بين الطالبات، وعقب ذلك توجه للاطمئنان على المرضى ومدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية.


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