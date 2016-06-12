بالصور مدير أمن الفيوم يفاجئ الخدمات الأمنية بطامية بالمرور

قام اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم بالمرور المفاجئ على الخدمات الأمنية بمركز شرطة طامية، للتأكد من استعدادها التام لكافة المواقف الأمنية.

وشدد مدير الأمن على القوات بضرورة اليقظة التام والتصدى لكافة محاولات الخروج عن القانون والتعامل مع المواطنين بكل محبة واحترام ووفقا للقانون وعدم السماح بأية تجاوزات، كما شملت جولة مدير الأمن تفقد الأسواق التجارية بمدينة طامية لتأكد من ضبط الأسعار بها.

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