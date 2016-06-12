دراسة أمريكية: السعادة ليست بالمال.. وتقدير قيمة الوقت يجعلك أكثر فرحا

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن نتائج مثيرة وغريبة للغاية بشأن السعادة وأبرز الأسباب والعوامل المؤدية لها، وأكدت النتائج أن المال ليس هو سبب الشعور بالسعادة كما يعتقد الكثيرون، وهو ما يعد أمرا صادما، وخاصة أن الشعور بالقلق والتوتر يلازمان الأشخاص الذين يعانون من الضائقة المادية.

وأكدت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعتى بنسلفانيا وكاليفورنيا أن الأشخاص الذين يقدرون قيمة الوقت أكثر من الأموال يشعرون بسعادة أكبر بغض النظر عن الأموال التى يمتلكونها، بينما لم يكن من الضرورى أن تكون البهجة والسعادة من نصيب الأشخاص الذين يمتلكون أموال أكثر.

وأضاف الباحثون أن الأمر يتوقف فى الأساس على عقلية الشخص ونظرته للأمور ومدى تقديره للوقت والمال، وذلك حسبما أكد الاستبيان الذى شمل 4400 شخص، أجابوا على سؤال بسيط للغاية، هل تفضل أن يكون لديك أموال أكثر أو وقت فراغ أكبر.

وكشفت النتائج أن 64% من المشاركين فى الدراسة أجابوا أنهم يريدون أموالا أكثر، ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين قدروا قيمة الوقت أكبر كانوا أكثر شعورا بالسعادة، مشددين على أن الأمر يتوقف على نظرة التشخيص تجاه النقود أو الوقت بغض النظر عن امتلاكه لها أم لا.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "Social Psychological and Personality Science".

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