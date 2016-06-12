إغماءات بين طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء بالغربية

شهد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة النظام الحديث بمحافظة الغربية حالات إغماءات لبعض الطلاب والطالبات نتيجة لصعوبة امتحان مادة الفيزياء.

واشتكى الطلاب من صعوبة الامتحان عقب خروجهم من اللجان، مؤكدين أن الامتحان به أسئلة صعبة على الطالب المتوسط، فيما انخرط عدد كبير منهم فى البكاء، ونقلت سيارات الإسعاف بعض الطلاب الذين أصيبوا بالإغماء للمستشفى لإسعافهم.

كما اشتكى طلاب الثانوية العامة شعبة علمى نظام حديث بالإسماعيلية، من مادة الفيزياء والتى جاءت على غير المتوقع للطلاب.

وشهدت مدرسة الزهور الثانوية بنات عدة إغماءات بين الطالبات، كما شهدت باقى مدارس المحافظة حالة غضب بين الطلاب وأولياء الأمور نتيجة صعوبة امتحان الفيزياء، وقالت مصادر بغرفة عمليات الامتحانات بمحافظة الإسماعيلية، إن الغرفة تلقت شكوى من أحد أولياء الأمور بخصوص امتحانات الفيزياء اليوم.

بينما أنهى طلاب القسم الأدبى نظام حديث اليوم امتحانات علم النفس بهدوء ودون شكوى، ويؤدى 6805 طلاب وطالبات نظام حديث على مستوى الإدارات المختلفة بمحافظة الإسماعيلية، الامتحانات فى 26 لجنة مقسمة على 26 مدرسة داخل المحافظة.

- 6805 طلاب نظام حديث يؤدون أول امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

- نقل طالبة ثانوية عامة للمستشفى بعد إغمائها أثناء امتحان الفيزياء