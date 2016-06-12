«التعليم» تنفي تسريب امتحان الفيزياء.. وتؤكد: «لن يتم إلغاؤه»

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أنه لن يتم إلغاء امتحان مادة الفيزياء بعد أن تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كما حدث مع التربية الدينية، مشيرًا إلى أن ما حدث هو محاولات للغش وليس تسريبا.

وكانت حالة من التوتر سادت بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام عدة لجان ببعض المدارس عقب تداول مستخدمو مواقع للتواصل الاجتماعي امتحان مادة الفيزياء، الأمر الذي جعلهم يتخوفون من إلغاء الامتحان، وذلك في رابع أيام امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي للنظام الحديث.

وقال حجازي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن ما تم في امتحان الفيزياء هي محاولات للغش وليس تسريبا.

وأضاف رئيس قطاع التعليم: “ما حدث يعتبر تداولا وغشا للامتحان وليس تسريبا لأن أسئلة الامتحان تم تداوله بعد بداية الامتحان”.

وشدد على أن الوزارة لا تتدخر جهدا في إحباط أي محاولة للغش وأن الطالب الذي يتم ضبطه متلبسا يلغى امتحانه فورا.