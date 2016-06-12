لأول مرة.. غياب المستشار شيرين فهمي عن جلسة «أحداث بولاق أبو العلا»

عقدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة من قضية أحداث بولاق أبو العِلا، في ظل تغيب المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة التي تنظر القضية.

وأدار الجلسة المستشار أبو النصر عثمان، وعضوية المستشارين حسن السايس، ومختار عشماوي، حسبما أفاد مراسلنا.

وأكد المستشار “أبو النصر عثمان” للدفاع، أن الهيئة غير مكتملة، وأنه سيتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة لاحقة، طالبًا منهم تقديم طلباتهم.

وطلب دفاع المتهم رقم 34 التصريح باستخراج توكيل خاص لزوجته خاص بالولاية التعليمية لأبناءه القصر، ولصرف مستحقاته المالية بجهة عمله بوزارة التربية والتعليم.

كما طلب دفاع المتهم “أشرف. ح” بالتصريح له بإجراء عملية فتق إربي، وطلب دفاع المتهم معاذ علاء، استخراج صورة رسمية من محضر الجلسة التي صرحت فيها المحكمة للدفاع باستخراج ما يفيد قيد المتهم بمعهد تكنولوجيا البصريات لأداء الامتحان .

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم “القتل العمد، الانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، استعمال القوة والعنف، ومقاومة السلطات”.

كما أسندت للمتهمين “الاعتداء على المواطنين، إتلاف ممتلكات عامة، وخاصة، حيازة أسلحة، وذخائر، وقنابل يدوية بقصد الاستخدام، والقتل العمد، والشروع في القتل والبلطجة”.