هيئة كير الدولية تناقش تنفيذ برنامج «حياة كريمة» في أسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في إحداث التنمية الحقيقية، والملموسة، والمشاركة جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المجتمع وتنميته.

وكانت محافظة أسيوط، قد استقبلت وفدًا من هيئة “كير الدولية”، لعرض مقترح برنامج “حياة كريمة”، والمقرر تنفيذه بمحافظتي أسيوط وبني سويف، والذي يهدف إلى تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الأكثر احتياجًا.

وعقد اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا مع ممثلي الهيئة بديوان عام المحافظة بحضور كل من”الدكتور حازم صفوت فهمي، مدير هيئة كير الدولية بمصر، المهندس عمرو لاشين، مدير وحدة الحوكمة بالهيئة، وخالد عبد المحسن، مدير عام الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، فضلًا عن محمد فؤاد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط”.

وأشاد “عبد الكريم”، بدور هذه المنظمات في تحسين الظروف المعيشية بمحافظات الصعيد والارتقاء بها، مؤكدًا المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدنى في متابعة الأنشطة التنموية للارتقاء بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة أسيوط .

وقال السكرتير العام إن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مشروع “حياة كريمة” الذي تقوم بتنفيذه الهيئة بتمويل من الاتحاد الأوربي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، ويستغرق المشروع عامين من بداية التنفيذ، وذلك عن طريق الجمعيات الأهلية.

وأوضح عمرو لاشين، أنه من أهم أهداف المشروع أيضًا تمكين 130 منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة ببني سويف وأسيوط، لتنفيذ مشاريع صغيرة تستهدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الأكثر احتياجًا مع التركيز بشكلٍ خاص على المرأة وصغار المزارعين.

كما يهدف لتطوير القدرات الفنية لهذه المنظمات ليصبحوا قادرين على قيادة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمعات المستهدفة، مشيرًا إلى أنه سيتم منح 130 منحة فرعية للمنظمات طبقا لشروط الاتحاد الأوروبي والقوانين المنظمة له حيث تتراوح المنحة مابين 5 آلاف يورو إلي 30 ألف يورو وتتضمن المنح تمويل المعدات والمواد والدعم والأنشطة الاستشارية لمنظمات المجتمع المدني و التعاوني.

وأضاف كميل نعوم منسق برامج هيئة كير بأسيوط أنه سيتم تنفيذ 60 مشروع من خلال جمعيات صغار المزارعين والتعاونيات بالإضافة إلي 60 مشروع للمرأة علي ان يكون المستهدف حوالي 15 ألف سيدة مشيراً إلي تمكين 10 منظمات وتأهليها لتدريب 200 شاب لمتابعة مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنفذة كما سيتم تنفيذ ورش عمل للتعريف ببرنامج المنح في المجتمعات المستهدفة.

ونوه إسحاق منير المشرف بهيئة كير علي تنفيذ تعاون مشترك بين جمعية الحياة الأفضل للتنمية والتدريب ببنى سويف وجمعية عطاء بلا حدود بأسيوط بهدف تحسين قدرات الادارة الفنية والمالية للجمعيات المشاركة.