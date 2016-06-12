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ضبط صاحب مخبز لاتهامه ببيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء بالجيزة

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ضبط صاحب مخبز لاتهامه ببيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء بالجيزة ضبط صاحب مخبز لاتهامه ببيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء بالجيزة
واصلت الإدارة العامة لمباحث بالجيزة بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير الإدارة حملاتها لضبط المتورطين فى الاستيلاء على الدقيق المدعم، وبيعه فى السوق السوداء مما يعد إهدارا للمال العام، حيث يتم بيعه بأسعار أعلى من القيمة التى حددتها الدولة.

ونجح رجال المباحث فى ضبط صاحب محبز بمنطقة أطفيح لاستيلائه على 124 جوال دقيق بلدى مدعم والمخصصة للمخبز لتوزيعها على المواطنين وبيعها بالسوق السوداء، بقصد الحصول على أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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