إصابة رئيس مباحث السويس و3 من أسرته فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة

أصيب رئيس مباحث قسم شرطة السويس، اليوم الأحد، وثلاثة من أسرته فى انقلاب سيارته بطريق السويس- القاهرة وتم نقلهم لمستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة المقدم محمد أحمد عبيد رئيس مباحث قسم شرطة السويس للانقلاب بطريق السويس القاهرة.

وأكد مصدر طبي أن المصابين فى الحادث رئيس المباحث وثلاثة من أفراد أسرته، وتم نقلهم لمستشفي السويس العام.

وأوضح المصدر، أن حالتهم الصحية جيدة وتم إسعفاهم ولا توجد أى خطورة على حياتهم.

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