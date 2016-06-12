تأجيل دعوى تطالب بوقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" لجلسة 19 يونيو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من هند عبد الله محمد، إحدى ضحايا الحروق، والتى تطالب بوقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" ووقف بث برومو البرنامج، بقناة "إم بى سى مصر " وذلك لما سببه لها برومو البرنامج من أضرار جسيمة، وتعويضها مادياً، لجلسة 19 يونيو الجارى.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 56188 لسنة 70 قضائية، كلاً من رامز جلال، والممثل القانونى لمركز تليفزيون الشرق الأوسط "إم بى سى مصر"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية.

وذكرت الدعوى أن المدعية التى تعد من مصابى الحروق، أقامت دعواها بغية إلغاء بث "البرومو"، ووقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" مع إلزام كلاً من قناة "ام بى سى مصر"، ومقدم البرنامج بالتعويض المادى عما أصابها من أضرار نفسية جسيمة واضطرابات جعلتها تعيش حالة من الصراع النفسى بين الوجود وعدم الوجود، حيث أن مقدم البرنامج قد تسبب فى ذلك بمقولته "أنا بستمتع بمنظر الناس وهى بتتحرق".

أستاذ طب نفسى: برنامج رامز جلال ينشر العنف وقد يسبب الأزمات القلبية والوفاة