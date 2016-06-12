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جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والمصري

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جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والمصري جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والمصري

حددت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة المصري والأهلي من مؤجلات بطولة الدوري.

وأسندت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور الحكم الدولي السابق، مهمة إدارة اللقاء تحكيميا للحكم الدولي جهاد جريشة.

وسيساعد جهاد جريشة حكمان مساعدان، هما محمود أبو الرجال كمساعد أول ووائل مصطفى كمساعد ثاني، في حين سيكون وليد عبد الرازق هو الحكم الرابع في اللقاء.

ويلتقي الأهلي مع النادي المصري مساء غدا الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري على استاد برج العرب.

ويحتاج الأهلي للفوز بالمباراة لإعادة فارق النقاط بينه وبين الزمالك في المركز الثاني إلى 8 نقاط، في حين يريد المصري تحقيق الفوز للإنفراد بالمركز الثالث على حساب وادي دجلة.

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