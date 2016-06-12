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رموز الزمالك تتدخل لحل أزمة شيكابالا مع الفريق

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رموز الزمالك تتدخل لحل أزمة شيكابالا مع الفريق رموز الزمالك تتدخل لحل أزمة شيكابالا مع الفريق

شهدت أزمة محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك مع إدارة النادى تدخل من بعض الرموز الزملكاوية الكبرى خلال الساعات القليلة الماضية من أجل العفو عنه واستمراره مع الفريق.

وتحدث أحمد مصطفى أحد رموز نادي الزمالك القدامى مع مجلس إدارة النادي للتوسط لشيكابالا للعفو عن اللاعب والسماح باستمراره مع الفريق.

وطلب أحمد مصطفى من إدارة الزمالك، استمرار شيكابالا مع الفريق والاستفادة من خبراته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على أن يتم الحكم على مستواه عقب نهاية الموسم الجاري، سواء بالبقاء أو بالرحيل.

وكان شيكابالا قد تغيب عن معسكر الفريق الأخير الذي أقيم بمدينة السادس من أكتوبر دون إذن ومتعللا بأنه يعانى من نزلة برد حادة.

الأمر الذي أغضب إدارة الزمالك وجعلتهم يفكرون جديا في الاستغناء عن اللاعب.

ويمتلك شيكابالا عرضين من فريقين أبديان رغبة في ضمه، هما ليرس البلجيكي والنادي المصري.

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