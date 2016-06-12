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تأكد غياب أحمد حجازي عن الأهلي أمام المصري

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تأكد غياب أحمد حجازي عن الأهلي أمام المصري تأكد غياب أحمد حجازي عن الأهلي أمام المصري

تأكد غياب أحمد حجازي مدافع الأهلي عن مباراة النادي المصري بالدوري وذلك لاستمرار شكواه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.

ويواجه الأهلي نظيره المصري ضمن مؤجلات الجولة الـ24 بالدوري، ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 71 نقطة بفارق 22 نقطة عن المصري في المركز الرابع.

واستمر حجازي في الشكوى من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية مما أبعده عن التدريبات الجماعية خلال الأسبوع الماضي، كما ابتعد أيضا عن مواجهة وتنزانيا في أخر مباريات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 بالجابون.

وفضل الجهاز الطبي للمارد الأحمر عدم المغامرة باللاعب حتى يحصل على فترة العلاج الكاملة ويتعافى تماما من آثار الإصابة.

ويرغب الأهلي في استعادة خدمات المدافع قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها يوم السبت 18 يونيو في افتتاح مباريات الفريق بدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

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