حوار في الجول – طارق سليمان وعمر وائل.. عن عدم التسرع والمقارنة بأوبلاك والتألق في ركلات الترجيح

تألق عمر وائل رضوان حارس مرمى منتخب مصر للشباب والأهلي في مباراة رواندا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما حيث تصدى لركلتي جزاء كانا السبب في تأهل الفراعنة الصغار للمرحلة التالية من التصفيات.

FilGoal.com تحدث مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الأهلي، ومع عمر وائل الذي أصبح يراه قطاع من جمهور الأهلي كمستقبل لحراسة المرمى في الفريق الأول.

شاهد ركلات الترجيح من هنا

في البداية، طلب سليمان من الجميع عدم التسرع في إصدار الأحكام عليه أو على محمد عصام الغندور، الذي كان حارسا للمنتخب في المباراة، كما أنه زميل لوائل في الأهلي.

"دربت الثنائي 3 سنوات، بالنسبة لعمر وائل فهو خامة جيدة ويمتلك إمكانيات حارس المرمى، طويل وقدراته البدنية ممتازة".

وعن تألق وائل في ركلات الترجيح، قال سليمان: "طوال الوقت لدى وائل نظرة جيدة على الكرة في ركلات الجزاء، لا يتسرع في إلقاء جسده تجاه الكرة".

وأضاف "هذا ما ظهر في كرة جاءت له على الناحية اليسرى، عندما وجدها أعلى من جسده تصدى لها بيده اليمنى".

"الموضوع لم يكن مرتبا له، لم أهتز نفسيا أو أقلق. أرى أن اللعب في وجود الجماهير حافز وليس ضغط، لهذا لعبت بهدوء"، هكذا بدأ عمر وائل رضوان حديثه لـFilGoal.com.

"مدرب حراس المرمى عمرو عبد السلام نصحني وعلمني أشياء كثيرة في التصدي لركلات الترجيح".

"أولها زاوية وقوف اللاعب أثناء التسديد وكيفية تحليلها، كانت النتيجة أني كنت قريبا من 3 تسديدات وتصديت لإثنين منهم".

"أنا وزميلي محمد عصام الغندور جيدين في ركلات الترجيح، في الموسم الماضي سدد علي 5 ركلات جزاء، تصديت لواحدة ودخل مرماي اثنتين، الأخرتين سددوا خارج المرمى".

تعود دفة الحوار لطارق سليمان، الذي أكد أنه صعد الحارس الشاب للفريق الأول عدة مرات، خاصة أثناء انضمام مسعد عوض للمنتخب الأوليمبي وشريف إكرامي للمنتخب الأول.

ولكن سليمان شدد أن التألق لا يقاس بركلات الترجيح فقط، حيث قال: "يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد من أفضل حراس العالم، طوال الوقت أداؤه متميز جدا وتصدى لركلة جزاء أمام توماس مولر في نصف النهائي، ولكن أمام ريال مدريد في النهائي لم يتصدى لأي ركلة، هل نستطيع القول إن أوبلاك ليس حارسا مميزا؟".

وأتم سليمان "لابد من قياس مستوى الحارس في وجود الجماهير وعوامل الضغط المختلفة، المواقف الفنية خلال اللقاء أصعب كثيرا من ركلات الترجيح لأنه لا لوم على الحارس إن لم يتصدى لها".

حكاية عمر وائل

"والدي، عمر رضوان، لعب للأهلي من قبل في قطاع الناشئين كحارس مرمى، هو الذي شجعني وزرع في الحب لهذا المركز".

"دخلت اختبارات الأهلي ونجحت فيها".

"هناك أناس كثيرين لعبوا دورا كبيرا في حياتي، مثل أيمن بسيوني مدرب حراس المرمى، وطارق سليمان مدربي في مدرسة الكرة وأنا في العاشرة من عمري، بجانب مدربي الحالي محمد شبانة والسابقين إبراهيم رياض وإبراهيم الدسوقي".

"كذلك مدرب منتخب الشباب السابق محمد جنيدي".

"كنت موجود بشكل دائم مع الفريق الأول في فترة المدرب محمد يوسف، كنت حارسا ثالثا في قائمة مباراة المقاولون".

"لعبت مع منتخب مواليد 1995 بالكامل، وبعدها تدربت مع الناشئين وكنت أنضم للفريق الأول أحيانا مع جاريدو".

"لم يتم تصعيدي في أي وقت مع مارتن يول".

"مثلي الأعلى عالميا هو ديفيد دي خيا، بعده بتر تشك ومانويل نوير".

"أما محليا، فهناك الكثير من الحراس المتميزين، لكن مثلي العليا هم شريف إكرامي وعصام الحضري وأحمد الشناوي".