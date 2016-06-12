كيف تصففين شعر ابنتك دون عناء؟

تعاني ابنتك أثناء عملية التصفيف التي تتحول إلى معركة بينك وبين العقد المتشابكة في شعرها لا تنتهي إلا عندما تنتصرين على آخر عقدة تشابك، وقد يتضرر شعرها بسبب ذلك، ولا تقتصر هذه المعركة على الشعر المجعد أو الخشن فقط، بل يحدث التشابك مع الشعر الناعم أيضاً.

لذلك نقدم لك في ما يلي بعض الحلول التي تخلصك من تشابك الشعر، وتسهل عملية تصفيفه وتخليصه من العقد دون أي آلام أو تقصف:



• اغسلي شعر طفلتك بماء دافئ وشامبو مناسب لنوع شعرها، وانتظري بضع دقائق، ثم اشطفي شعرها مع تمشيطه تحت الماء، وتجنبي تنشيفه بالمنشفة بشكل عشوائي أو بالمجفف الكهربائي؛ لأنهما يساعدان على زيادة ظهور التشابكات داخله.

• احرصي على البدء بتصفيف الخصلات المتشابكة أولاً, ولتجنب تساقط كمية كبيرة من الشعر استخدمي المشط ذي الأسنان الواسعة، وابتعدي عن المشط ذي الأسنان الضيقة الذي يسبب الألم.

• اخلطي مقدارين متساويين من كريم الشعر وزيت الأطفال قبل البدء بتصفيف شعرها بالفرشاة، ومرري أصابعكِ داخله لتوزيع الخليط وفكّ العقد بسلاسة، ثم استخدمي الفرشاة لتصفيفه بسهولة.

• تجنبي تسريح شعر طفلتك وهو جاف، وسرحيه دائماً عندما يكون مبللاً ليكون تسريحه أسهل ولمنع تقصفه.

• قسمي شعرها إلى ثلاثة أقسام لتخفيف حجمه، وفكي التشابكات من الأطراف أولاً، ثم اصعدي خطوة بخطوة إلى الأعلى.

• يفضل أن تداومي على عمل حمام زيت لشعرها مرتين في الأسبوع لضمان التخلص من تشابك شعرها نهائياً.

• أضيفي ملعقة من خل التفاح إلى فنجان من الماء الدافئ، واشطفي شعرها المبلل بهذا الخليط، ثم استخدمي البلسم الخاص بها بالطريقة المعتادة، حيث أن خل التفاح من العوامل المساعدة على إزالة التشابك وفرد الشعر المجعد.

• احرصي على قص أطراف شعرها بانتظام كل شهر لإبقائه صحياً دائماً.

• لا تستخدمي أربطة الشعر ذات الأطراف الحادة التي تزيد من تشابك الشعر، واستخدمي عصابات الشعر، ويُفضّل أن تكون قطنية.

• مشطي شعرها مرتين يومياً مع عدم شده أثناء تمشيطه حتى لا يسبب ذلك الصداع لطفلتك.

• اهتمي بتغذية طفلتك, واحرصي على أن تتناول العناصر الغذائية الضرورية؛ لأن صحة شعرها تعتمد على صحتها في الأساس.

• لا تستخدمي الجل أو كريمات التثبيت أو كريمات فرد الشعر بالكيراتين أو البروتين نهائياً على شعر طفلتك.