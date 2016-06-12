كيف تجعلين طفلك يعيش الجو الروحاني في رمضان؟

شهر رمضان فرصة لا تعوَّض لكل أُم، لتعليم أطفالها أموراً دينيَّة وخصالاً تربويَّة سليمة، والتخفيف من العادات غير المرغوب بها، لأنَّ الجو الروحاني العام، الذي يسود الشهر الكريم يساعد على ذلك، ولفضول الأطفال بتقليد الكبار بأفعالهم، التي يمارسونها خلال الشهر، كالصيام، والصلاة، وتلاوة القرآن الكريم والصدقة، فعليك استغلال تلك الفرصة لتعوديهم على عادات ترسخ في أذهانهم وتنعكس على أفعالهم.



الاختصاصيَّة الاجتماعيَّة، مي الشريف، تذكر لـ«سيدتي وطفلك» بعض النصائح المهمَّة، التي تساعدك على تدريب طفلك على الصيام، والسلوكيات الايجابيَّة خلال الشهر المبارك.

- اشرحي لأطفالك أنَّ الله تعالى فرض الصيام للإحساس بالفقراء، الذين لا يجدون ما يأكلونه ويشربونه، ويفضل زيارة الفقراء والتصدُّق عليهم لإقناعهم بالصيام.

- إشراك الطفل في الاحتفال بقدوم الشهر الكريم عن طريق تعليق الزينة والأنوار في المنزل ما يترك في نفسوهم ذكرى لا تنسى.

- تعليم الأطفال كيفيَّة الصيام، وعدم تهويله لهم وبيني لهم أنَّه أمر بسيط.

- اخبارهم بأنَّ هناك حوافز ومكافآت لكل يوم يصومونه.

- يستحسن اشراك طفلك في اختيار وجبة الإفطار، وتحضير طبق جانبي يفضله، مكافأة له على اكمال صيام اليوم كاملاً .

- عدم ترك الطفل بمفرده لفترات طويلة، لأنَّ الخلوة لفترات طويلة تسبب الملل والكآبة ما يجعله يفكر في تناول الطعام والإفطار .

- عدم مقارنة طفلك بالأطفال الأكبر منه، فكل طفل لديه شخصيه ومقدرة خاصة تختلف عن غيره .

- يفضل إبعادهم عن الأطفال المفطرين، حتى لا يتأثروا بهم، ويقلل من عزيمتهم في اصرارهم.

- عندما يشكو طفلك بأنَّه جائع، صبريه واجعليه يقاوم بأي عمل يفضل القيام به حتى ينسى جوعه.

- احرصي على تعويد طفلك الصيام قبل رمضان بأيام عديدة، لتمرينه عليه.

- السماح له باللعب بحريَّة، لكن باعتدال حتى لا يصيبه التعب ما يجعله غير قادر على اكمال الصيام.

- إذا شعرت بأنَّ طفلك جائع أو يشعر بالملل خلال نهار رمضان، اتركيه يستحم حتى يشعر بالانتعاش والرطوبة وينسى جوعه حتى أذان المغرب .

- أنشطة رمضانيَّة تشجع طفلك على المشاركة في النشاطات الخيريَّة:

- اشركيهم في مسابقات حفظ القرآن، وحفظ أسماء الله الحسنى، والأنشطة الرمضانيَّة، وجهزي لهم الهدايا لتحفيزهم.

- تخصيص يوم لخزانة ملابسه لإخراج القطع التي لا يحتاجها للتبرُّع بها وتعوديهم على فعل الخير.

- تقديم التبرعات العشوائيَّة للفقراء، والسماح لأطفالك بالذهاب معك .

- اشراك الطفل في ترديد الأذكار خلال الشهر، وفي كل الأوقات، واشرحي له أنَّ الله يثيب الإنسان على هذا الذكر ويرزقه من حيث لا يحتسب.

- الحرص على أداء صلاة التراويح كأسرة واحدة في المنزل أو في المسجد.

- الذهاب إلى المسجد كلما كان ذلك ممكناً، واصطحاب الأطفال للمشاركة في مختلف المشاريع مثل مائدة الإفطار، أو الذهاب للمسجد على مدار اليوم لأداء الصلوات الخمس والتراويح والقيام .

- عندما يشعر طفلك بالاكتئاب من الصوم انصحيه بالإكثار من الوضوء، لأنَّ الوضوء يبرد الجسم، ويطهر الروح والبدن.

- عودي طفلك على دعاء الله بكل ما يريده، واخباره بأنَّ من فضل الصيام أنَّ الله يستجيب لدعواتك عند الإفطار.