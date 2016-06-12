دليل شامل متى يمكن تركيب تقويم الأسنان لطفلك؟

يهتم المراهقون في هذه المرحلة العمرية بمظهرهم ويزعجهم وجود أي عيب يؤثر على طلتهم وشكلهم، وضمن الأمور التي تزعجهم هو ضحكتهم المرتبطة بشكل قوي بأسنانهم وانتظامها، والتي غالبًا ما تكون في هذه المرحلة العمرية معوجة، وتحتاج لتدخل طبي لإعادة تنظيمها بشكل يحسن المظهر، ويمكن معالجة ذلك من خلال تقويم الأسنان أو ألـ Bracesالتي تُستخدم طبيًّا لعلاج اعوجاج الأسنان، ووضع كل سن في مكانه بشكل منظم وجميل. الدكتور "منصور هاشم" يقدم لـ"سيدتي نت" دليلًا عن آلية عمل تقويم الأسنان، وأنواعه من خلال التالي:



- عمل تقويم الأسنان:

يقوم تقويم الأسنان بالضغط المستمر على الأسنان بتحريكها بحيث تتحرك لتنضبط في أماكنها الصحيحة وتتوزاى مع الأسنان الأخرى، مما يجعل الأسنان غير ثابتة بالصورة الطبيعية حتى تنمو عظامًا جديدةً تدعم السنة في موضعها الجديد.



- التشخيص:

تظهر مشكلات سوء الإطباق أو كبر حجم الفك أو الأسنان بعد سن السابعة تقريبًا، بعد سقوط الأسنان اللبنية، إذ تبدأ الأسنان الدائمة بالظهور، وفي بعض الأحيان تظهر مشكلة تعرف بسوء الإطباق، أي عدم انتظام الأسنان عند إطباق الفك العلوي والسفلي. في معظم الحالات يكون حجم الأسنان أكبر من الفراغ الفكي، مما يؤدي إلى ازدحام الأسنان وخروجها عن موضعها الطبيعي، عند ملاحظة شذوذ في شكل الأسنان، أو مشكلات في النطق لدى الأطفال، يوصى بالذهاب لطبيب الأسنان لتحديد الحالة. توجد مشكلات تقويم لا يمكن إصلاحها وهنا يمكن للطبيب التدخل جراحيًّا قبل ارتداء جهاز التقويم، يقوم الطبيب بعمل الأشعة السنية وعمل صور شمسية لوجه المريض، وأخذ قياسات للرأس والفكين، بعدها يقوم بتحديد القياسات المناسبة للتقويم وتحديد النوع الأنسب للحالة.



- التركيب:

تتم عملية التقويم عن طريق جهاز مصمم لضبط وضعية العظام وتصحيح إطباق الأسنان، يوصى بعمل تقويم الأسنان في المرحلة العمرية من 8 و14 عامًا، أي في مرحلة النمو المستمر للأسنان.



- أنواع تقويم الأسنان:

ينقسم تقويم الأسنان إلى نوعين رئيسيين:



1. تقويم الأسنان المتحرك:

هذا التقويم يمكن خلعه وارتداؤه، ويتم تدريب المريض على كيفية القيام بذلك، ويكون على شكل طوق معدني أو ملون أو شفاف، ومن المعروف أنّ تقويم الأسنان المتحرك استخداماته قليلة جدًا؛ لأنه لا يستخدم إلا في الحالات التي لا تحتاج إلا لتعديلات لا تذكر، كما أنّ نتائجه في معظم الأوقات غير مرضية للمريض.



2. تقويم الأسنان الثابت

وهو الأوسع انتشارًا والأكثر فاعليةً، ويحتاج إلى الكثير من المهارة في التركيب والتنظيف، يميزه ظهور نتائج إيجابية في أوقات قصيرة نسبيًّا، ويتكون من ثلاثة أنواع هي:



- تقويم الأسنان المعدني:

الأفضل والأرخص من حيث سرعة شفاء المريض وسهولة التركيب؛ حيث لا يحتاج إلى دكتور خبير أو استشاري، ويمكن لدكتور جيد القيام بتركيبه على أكمل وجه ويعيبه فقط مظهره الذي يظهر واضحًا أثناء الكلام أو الضحك أو الأكل.



- تقويم الأسنان الشفاف:

وهو الأكثر رواجًا وأغلى في السعر من التقويم المعدني، ويفضله معظم المراهقين لأنه غير ظاهر، كما أنه سهل التركيب، وهو يكون إما من السيراميك أو البلاستيك وبالطبع كل خامة منهم لها ما يميزها وما يعيبها، في المجمل يعيب ذلك النوع فقط احتياجه أثناء الفك إلى مهارة الدكتور حيث يمكن إذا حدثت أي أخطاء أن تؤدي إلى تآكل المينا وحدوث مشاكل في الأسنان.



- تقويم الأسنان الداخلي (اللساني):

ويسمى "بالمخفي"، وهذا النوع أيضًا مرغوب من قبل المراهقين؛ لأنه عبارة عن تقويم من داخل الفم أي أنه لا يرى أبدًا، ويكون من المعدن، ويعتبر من أغلى الأنواع ويحتاج إلى دكتور شديد المهارة والتدريب لذلك بالطبع يرتفع ثمنه جدًا ليصل إلى أرقام كبيرة بالفعل، كما أنه الأبطأ من حيث وقت شفاء المريض حيث يحتاج إلى الكثير من الوقت لإتمام الشفاء.

- الأنواع السابقة جميعها تهدف إلى تقويم الأسنان وتحسين شكلها وأدائها، إلا أنّ هناك بعض الأنواع الأخرى، مثل التقويم الوقائي والذي يكون الهدف منه متابعة الأطفال من سن السابعة حتى سن الثانية عشرة، وذلك من أجل مراقبة كيفية تبدل الأسنان الدائمة بالبنية ومتابعتها، ولتجنيب المريض من وضع جهاز تقويم ثابت في المستقبل، وإن وضع فإنّ هذا يخفف من مدته، كما أنّ هناك بعض أنواع التقويم التي توضع لأهداف التجميل والحصول على صفة أجمل للأسنان، وليس له أي أغرض علاجية.

- مدة العلاج بتقويم الأسنان:

تختلف المدة حسب الشخص ومدى اعوجاج الأسنان. ولكن يمكن أن نقول إنّ المدة تتراوح ما بين سنة إلى ٣ سنوات، ويتم الذهاب للطبيب مرةً في الشهر للمتابعة.



- التعايش مع تقويم الأسنان:

عادةً ما يكون تقويم الأسنان غير مؤلم على الإطلاق، وعند الشعور ببعض الآلام يمكن استعمال بعض المسكنات الخفيفة أو التوجه للطبيب حيث يمكن له تعديل وضع جهاز التقويم، وبعد تركيب تقويم الأسنان، يعطي الطبيب بعض الإرشادات التي ينبغي اتباعها حتى يحقق التقويم الهدف المطلوب، ومنها:

1. الحرص على تنظيف الأسنان بعد كل وجبة، بمعجون به فلوريد وفرشاة ناعمة الشعر.

2. التقليل من السكريات والنشويات وتجنب الأطعمة اللزجة التي يمكن أن تلتصق بالتقويم، وتسبب تلفًا للأسلاك،

3. تجنب المواد الصلبة كالمكسرات والمقرمشات التي يمكن أيضًا أن تتلف الأسلاك وتقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة يسهل تناولها.

4. عدم استخدام أعواد وخيوط تنظيف الأسنان.

5. التنظيف الدوري لدى طبيب الأسنان.