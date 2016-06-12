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إلغاء رحلة «تاركو إير» السودانية وضم رحلتين لمصر للطيران بسبب انخفاض عدد الركاب

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إلغاء رحلة «تاركو إير» السودانية وضم رحلتين لمصر للطيران بسبب انخفاض عدد الركاب إلغاء رحلة «تاركو إير» السودانية وضم رحلتين لمصر للطيران بسبب انخفاض عدد الركاب

أرشيفية

ألغت شركة خطوط “تاركو اير” السودانية، اليوم الأحد، رحلتها بمطار القاهرة الدولي، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء ذلك لعدم جدواها اقتصاديًا، وانخفاض عدد ركابها، بينما تأخرت رحلة للطيران المتجهة إلى المدينةالمنورة لمدة ساعتين لنفس السبب، وضمت الشركة الرحلة إلى أخرى.

وصرحت مصادر ملاحية، بأن سلطات المطار تلقت إشارة من مندوب شركة “تاركو إير” السودانية بإلغاء رحلتها رقم 115 بين القاهرة وبورسودان، لعدم جدوى تشغيل الرحلات اقتصاديًا لانخفاض عدد ركابها .

كما تأخرت رحلة مصر للطيران رقم 695، المتجهة إلى المدينة المنورة، حيث كان من المقرر أن تقلع السابعة صباحًا إلا ان انخفاض عدد الركاب أدى إلى تأخرها لمدةساعتين، وتم ضمها إلى الرحلة رقم 639 .

 

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