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«كاميرون» يحذر من تأثر قطاعي الصحة والمعاشات في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي

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«كاميرون» يحذر من تأثر قطاعي الصحة والمعاشات في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي «كاميرون» يحذر من تأثر قطاعي الصحة والمعاشات في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن المعاشات والخدمات الصحية الممولة من المال العام ربما تواجه استقطاعات إذا صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف تحذيرات كاميرون كسب التأييد لبقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد، وتشير الاستطلاعات إلى انقسام البريطانيين تجاه هذه القضية قبل أيام من الاستفتاء المقرر في الجاري، كما تشير إلى أن الأكبر سنا الذين ربما يشكلون غالبية المصوتين يوم الاستفتاء لم يحسموا أمرهم بعد.

وقبل أقل من أسبوعين من إجراء الاستفتاء ذكرت صحيفة “الأوبزرفر” أن كاميرون حذر من أن الزيادات السنوية في المعاشات وتذاكر الحافلات المجانية لكبار السن ربما سيشملها جميعا استقطاعات لسد “ثقب أسود” في الموارد المالية للحكومة.

ونقل عن كاميرون قوله “سيتعين بدء استقطاعات من أشياء مهمة بالنسبة للناس سواء كانت من الخدمة الصحية العامة أو نظام المعاشات”.

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