6 نصائح ذهبية لخفض الوزن الزائد والتخلص من الكرش

1- تجنب الأربع مجموعات الغذائية الرئيسية التى تسبب تراكم الدهون فى الجسم وهى(الكافيين والسكر المكرر والكحول والأطعمة المصنعة).
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> 2-تناول المكملات الغذائية من زيت السمك، لأنها تعمل على حرق الدهون وتوفير الأحماض الدهنية الأساسية التى يحتاجها الجسم.
3-تناول وجبة الإفطار بشكل منتظم، ويفضل أن تكون بعد ساعة من الاستيقاظ، وإذا لم يكن لديك الوقت الكافى للإفطار فيجب تناول قطعة من الفاكهة والقليل من المكسرات.
4-لا تأكل بعد الساعة 8 مساء وجبة دسمة، لأن عملية الهضم تكون بطيئة أثناء الليل، كما أن النوم بعد تناول وجبة ثقيلة فكرة سيئة، لأنه يحدث عسر هضم ويصاب الشخص باضطرابات النوم.
5-تجنب تناول الكرواسون:لأنه يحتوى على كميات كبيرة من الدهون والسكريات، كما أنه يحتوى على الكثير من السعرات الحرارية.
6-تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأسود، فهو يعد من أفضل المخبوزات التى تحتوى على ألياف جيدة للصحة، ويساهم هذا الخبر فى تعزيز الشعور بالشبع ومكافحة السمنة.
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