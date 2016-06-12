6 نصائح ذهبية لخفض الوزن الزائد والتخلص من الكرش

يقدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض النصائح الهامة التى يجب إتباعها فى النظام الغذائى الخاص بك لإنقاص الوزن والتغلب على الكرش والتمتع ببطن مسطحة، وتتضمن هذه النصائح الآتى:

1- تجنب الأربع مجموعات الغذائية الرئيسية التى تسبب تراكم الدهون فى الجسم وهى(الكافيين والسكر المكرر والكحول والأطعمة المصنعة).

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> 2-تناول المكملات الغذائية من زيت السمك، لأنها تعمل على حرق الدهون وتوفير الأحماض الدهنية الأساسية التى يحتاجها الجسم.

3-تناول وجبة الإفطار بشكل منتظم، ويفضل أن تكون بعد ساعة من الاستيقاظ، وإذا لم يكن لديك الوقت الكافى للإفطار فيجب تناول قطعة من الفاكهة والقليل من المكسرات.

4-لا تأكل بعد الساعة 8 مساء وجبة دسمة، لأن عملية الهضم تكون بطيئة أثناء الليل، كما أن النوم بعد تناول وجبة ثقيلة فكرة سيئة، لأنه يحدث عسر هضم ويصاب الشخص باضطرابات النوم.

5-تجنب تناول الكرواسون:لأنه يحتوى على كميات كبيرة من الدهون والسكريات، كما أنه يحتوى على الكثير من السعرات الحرارية.

6-تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأسود، فهو يعد من أفضل المخبوزات التى تحتوى على ألياف جيدة للصحة، ويساهم هذا الخبر فى تعزيز الشعور بالشبع ومكافحة السمنة.

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