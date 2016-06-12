باحثون يتوصلون إلى علاج جديد لسرطان البنكرياس

تمكن باحثون أمريكيون من التوصل إلى علاج جديد قادر على كبح فعالية الخلايا السرطانية فى البنكرياس، مشيرين إلى أن العلاج الجديد هو عبارة عن مزيج من الأدوية الكيميائية المركبة التى تستطيع رفع معدل عمر البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان البنكرياس الذى يسبب الوفاة بعد أشهر قليلة من الإصابة به بنسبة تتراوح من 16 إلى 29%.

وقال الباحثون ـ حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) اليوم الأحد ـ إنهم أجروا دراسات تقارن العلاج الجديد مع أدوية أخرى قديمة، مشيرين إلى أن العلاج الجديد زاد معدل البقاء على قيد الحياة من 25-28 شهرا.

من جانبه، قال رئيس فريق الباحثين فى الدراسة "جون نيوتولموز" إن الفرق بين الأدوية الآن متواضع، لكنه سيصبح كبيرا على المدى البعيد، معربا عن أمله فى أن يصبح العلاج الجديد معتمدا عالميا.

يذكر أن سرطان البنكرياس أشد أنواع السرطان فتكا بمرضاه، إذ لا يعيشون فى العادة فترة طويلة بعد الإصابة به، كما يصعب تشخصيه فى البداية.

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