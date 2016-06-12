دراسة: ممارسة الرياضة فى منتصف العمر تقى من فقدان الذاكرة فى وقت لاحق

كشفت دراسة طبية أن ممارسة الرياضة كالمشى أو تسلق الجبال بشكل منتظم فى منتصف العمر مع تغيير نمط الحياة للأفضل يمكن أن يقى من فقدان الذاكرة فى سنوات لاحقة من العمر لفترة استمرت قرابة 20 عاما.

وهدفت الدراسة إلى تقديم رسالة بسيطة بأهمية مزاولة الرياضة والنشاط البدنى بانتظام، لا يهم مدى شدة هذه الرياضة بل مجرد النشاط البدنى يساعد فى حماية القلب والجسم ومساعدته فى منع السمنة ومرض السكر.

وكانت الأبحاث قد أجريت على نحو 387 امرأة أسترالية منضمات لبرنامج الشيخوخة وصحة المرأة تراوحت أعمارهن مابين 45 إلى 55 عاما، ليتم تتبعهن على مدار عقدين كاملين.

وعكف فريق البحث على ملاحظة عوامل وأنماط الحياة التى تعيشها المشاركات فى الدراسة، بما فى ذلك معدلات ممارسة الرياضة ومدى اتباع نظام غذائى متوازن.

وتشير النتائج إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يحمى الناس من الخرف وعادة ما تتميز ضعف الذاكرة، حيث تستغرق التغيرات المرتبطة بخرف الشيخوخة فى المخ بمدة تتراوح مابين 20 إلى 30 عاما.

- مفاجأة.. استخدام الرياضة بدلا من الكيماوى لعلاج سرطان البروستاتا