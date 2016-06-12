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بالصور.. 2 مليون جنيه لتطوير مستشفى البداري المركزي

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المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط - أرشيفية

المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط – أرشيفية

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، استكمال كافة المشروعات الخدمية وتطوير المستشفيات، والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك بحسب البيان الصادر اليوم الأحد، لتوفير خدمة طبية جيدة للمرضى، والتخفيف من أعبائهم، وضمان تسهيل الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

وتفقد أحمد علي بدر، رئيس مركز ومدينة البداري، مستشفى البداري المركزي لمتابعة أعمال التطوير والترميم بها، لرفع تقرير للمحافظ.

وتبلغ قيمة التطوير حوالي 2 مليون و200 ألف جنيه، حيث تحتوي المستشفى على 30 جهاز غسيل كلوي، و30 سرير للمرضى.

وأوضح “بدر”، أنه تمت متابعة أعمال التطوير بكافة الأقسام، حيث أن المستشفى مجهزة بكافة التجهيزات الطبية الحديثة، لتقديم أفضل خدمة علاجية لجميع المرضى بالمجان.

ويتم تحويل بعض الحالات للمستشفيات الحكومية بمدينة أسيوط، مؤكدًا أنه تم توفير الأطباء ببعض التخصصات، وتضم “باطنة – أطفال – جراحة – وقلب”.

كما يتم تلقي شكاوى المرضى، والتعامل معها بكل جدية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف، وذلك طبقًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

ولفت رئيس مركز ومدينة البداري، إلى توافر كافة الأدوية، وتشكيل لجنة من مديرية الصحة، للاطمئنان على صلاحية كافة الأدوية العلاجية بالمستشفى، والوحدات الصحية حفاظًا على أرواح المواطنين.

 

أحمد علي بدر، رئيس مركز ومدينة البداري، خلال تفقد مستشفى البداري المركزي

أحمد علي بدر، رئيس مركز ومدينة البداري، خلال تفقد مستشفى البداري المركزي

أحمد علي بدر، رئيس مركز ومدينة البداري، خلال تفقد مستشفى البداري المركزي

أحمد علي بدر، رئيس مركز ومدينة البداري، خلال تفقد مستشفى البداري المركزي

أحمد علي بدر، رئيس مركز ومدينة البداري، خلال تفقد مستشفى البداري المركزي

أحمد علي بدر، رئيس مركز ومدينة البداري، خلال تفقد مستشفى البداري المركزي

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