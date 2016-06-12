معلقًا على استقبال«هى ودافنشى».. «الصاوى»: فخور بحماس الناس للمجهول

أكد الفنان خالد الصاوى، سعادته بالإستقبال المبشر لمسلسله “هى ودافنشى”، معبراًعن فخره برحابة خيال الجمهور.

الصاوى الذى يواصل حاليا تصوير باقى حلقات العمل،عبر عن إمتنانه للجمهور عبر صفحاته بمواقع فيس بوك وتويتر، وكتب “دافنشي عالهوا.بحمد ربنا عالبشاير..بشكر أسرة العمل عالعطاء..ممتن لكل كلمة حلوة ..وفخور بالناس لرحابة خيالهم وحماسهم للمجهول ..عاش جمهور فنانا جدا”.

“هى ودافنشى”، بطولة خالد الصاوى، ليلى علوى، مى سليم، أحمد سعيد عبد الغنى، بيومى فؤاد، ريم هلال، حسام فارس، إنجى أباظة، هدى الإدريسى، محمد أحمد ماهر، تأليف محمد الحناوى، وإخراج عبد العزيز حشاد.