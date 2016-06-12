صحيفة إيطالية: تسليم مصر وثائق لروما عن هاتف ريجينى يعزز تعاون البلدين

قالت صحيفة موندوتيفو الإيطالية إن مصر سلمت للنائب العام فى إيطاليا سيرجيو كولاجيو وثائق جديدة خاصة بتحركات هاتفية للشاب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى قتل فى مصر وعثر على جثته فى فبراير الماضى.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت بعد التزام جامعة كامبريدج الصمت فى قضية ريجينى، ورفضها استقبال المحققين الإيطاليين، ما يعزز ثقة الجهات الإيطالية فى تعاون مصر فى القضية، وتعاونها فى الوصول لحقيقة قاتل ريجينى.

وأشارت الصحيفة إلى أن كولاجيو لا يزال مقتنعا بوجود رابط بين اختطاف ريجينى والنقابات العمالية المستقلة فى مصر، التى كان يعمل بها، ويأمل فى أن البيانات التى تم إرسالها من مصر تسفر عن جديد، خاصة الرسائل التى كان يتبادلها مع أساتذته فى العمل خلال تواجده فى مصر.

- الإعلام الإيطالى يظهر تعاون مصر فى قضية ريجينى ويتهم بريطانيا بالصمت.. القاهرة تسلم روما وثائق جديدة عن القضية.. و"كامبريدج" ترفض التعاون مع المحققين.. وأسرة القتيل تصاب بالصدمة من موقف الجامعة