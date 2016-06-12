توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء و"ناسا"

وقعت وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون في مجال أبحاث الطيران واستخدام المجال الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية والاستخدام السلمي للفضاء بما يحقق المنفعة للبشرية.

وقع المذكرة الدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وتشارلز بولدن رئيس وكالة الفضاء الأميركية.

وأكد الدكتور خليفة الرميثي أن المذكرة تفتح الباب أمام إنشاء مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة ذات المنفعة المتبادلة التي تشهد مشاركة العديد من المؤسسات من الإمارات والولايات المتحدة على حد سواء.

وقال تشارلز بولدن مدير "ناسا" أن وكالة ناسا تعمل على إطلاق رحلة طموحة إلى المريخ تنطوي على العديد من الشراكات مع القطاع الخاص ومجموعة من الشركاء الدوليين. وأضاف:نحن على ثقة بأن تنظم المذكرة إطار العمل مع وكالة الإمارات للفضاء لدفع هذه الرحلة قدماً فضلاً عن المساعي الأخرى في مجال الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي.