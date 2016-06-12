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الأهلي لـ في الجول: مواجهة المصري مختلفة.. نهدف لحسم اللقب إكلينيكيا

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الأهلي لـ في الجول: مواجهة المصري مختلفة.. نهدف لحسم اللقب إكلينيكيا الأهلي لـ في الجول: مواجهة المصري مختلفة.. نهدف لحسم اللقب إكلينيكيا

يرى أسامة عرابي مدرب عام النادي الأهلي أن فوز فريقه على النادي المصري في المباراة التي ستجمعهما يوم الإثنين المقبلة ستعني حسم لقب الدوري بصورة شبه رسمية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النادي المصري يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.

وقال أسامة عرابي في تصريحات لـ FilGoal.com: "مواجهة المصري مختلفة هذه المرة، إذ أنهم فريقا قويا فاز مؤخرا على الاتحاد السكندري في الدوري ويقدم أداء رائع".

وأضاف "الأهلي أيضا أصبح في حالة فنية أفضل، وهدفنا هو النقاط الثلاث لحسم لقب الدوري بصفة شبه نهائية".

عرابي أتبع "لدينا بعض الغيابات المؤثرة مثل عبد الله السعيد وأحمد فتحي، لكننا نملك البدائل الجاهزة لتعويضهم، من صالح جمعة لمؤمن زكريا أو رمضان صبحي، والذين يمكنونا من عدم تغيير طريقة اللعب.

ويحتاج الأهلي للفوز على المصري ليصبح على بعد نقطة وحيدة من حسم لقب الدوري بصفة رسمية.

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