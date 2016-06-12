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دجورو: جاكا سوف يقدم الكثير لأرسنال

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دجورو: جاكا سوف يقدم الكثير لأرسنال دجورو: جاكا سوف يقدم الكثير لأرسنال

قال يوهان دجورو مدافع منتخب سويسرا ولاعب هامبورج إن زميله في جرانيت جاكا المنضم حديثا لأرسنال سوف يقدم الكثير للنادي الإنجليزي.

وكان جاكا قد انضم إلى أرسنال في وقت سابق قبل بداية يورو 2016 المقامة بفرنسا بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

وصرح دجورو لشبكة "إي إس بي إن":"أعتقد أنه لن يواجه أي مشكلة مع أرسنال".

وأضاف "إنه لاعب من الطراز الرفيع ولديه جودة رائعة، سيضيف الكثير من الأشياء الجيدة لأرسنال"

وأتم "أرسنال فريق به الكثير من المواهب والنجوم مثل فرانسيس كوكلين وسانتي كازورلا، سيواجه منافسة كبيرة لكنني واثق أن لديه الجودة لإثبات نفسه".

وكان دجورو لاعبا لأرسنال أيضا في الفترة من 2004 وحتى 2014 وأعير خلال تلك الفترة إلى أندية بيرمنجام سيتي وهانوفر ثم هامبورج الذي انتقل له في النهاية.

ويلعب دجورو مع جاكا في منتخب سويسرا ببطولة يورو 2016 ضمن المجموعة الأولى التي تضم فرنسا وألبانيا ورومانيا، وكان المنتخب السويسري قد اقتنص فوزه الأول بدور المجموعات في مباراته الأولى ضد نظيره الألباني.

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