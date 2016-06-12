زيدان: الجميع يريد ضم بول بوجبا

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن جميع الأندية الكبرى في أوروبا ترغب في ضم بول بوجبا نجم يوفنتوس ومنتخب فرنسا، وذلك لأنه "موهبة رائعة" حسب ما قال مدرب الملكي.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت اللاعب صاحب الـ23 عاما بالانضمام إلى عدة أندية منها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وبرشلونة.

وصرح زيدان لصحيفة "ماركا" الإسبانية "جميع الأندية ترغب في ضم بوجبا لأنه موهبة رائعة".

وأَضاف "لكنه لاعبا ليوفنتوس".

ويشارك بوجبا رفقة منتخب فرنسا في بطولة يورو 2016 المقامة في موطنه ضمن المجموعة الأولى التي تضم ألبانيا ورومانيا وسويسرا.