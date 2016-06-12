تقرير في الجول – هل تعلم أنه لولا ' شغب الإنجليز ' للعبت مصر ضد إسبانيا في كأس العالم

نعم إنها حقيقة، كانت إسبانيا ستكون على رأس المجموعة السادسة بمونديال 1990 مع مصر وهولندا وأيرلندا لولا تخوف الاتحاد الدولي لكرة القدم من المشجعين الإنجليز.

كيف حدث هذا؟

مع اقتراب قرعة مونديال 90 الذي شهد أخر مشاركة للفراعنة في كأس العالم، أعلن الفيفا عن المنتخبات التي ستترأس المجموعات الست في النهائيات التي ستقام في إيطاليا.

فجاءت إيطاليا على رأس المجموعة الأولى باعتبارها البلد المنظم، تلتها الأرجنتين في المجموعة الثانية باعتبارها صاحبة أفضل نتائج في مونديال 1986 وبدرجة أقل مونديال 1982.

ثم البرازيل ثم ألمانيا ثم بلجيكا ثم إسبانيا. لم يكن إعلانا رسميا لكن من أكد ذلك بنفسه في تصريحات تلفزيونية هو جواو هافيلانج رئيس الفيفا.

كان من المفترض أن توضع إسبانيا على رأس المجموعة السادسة، التي وقع فيها بعد ذلك منتخب مصر إلى جانب هولندا بطلة أوروبا وأيرلندا.

ومن يدري، فربما لو حدث ذلك لكنا تحدثنا عن مشاركة أفضل للفراعنة في إيطاليا 90. فارق كبير في المستوى ذلك الوقت بين الكرة الإنجليزية والإسبانية.

خيانة

فاجأ الفيفا الجميع وأعلن قبل أيام من إجراء القرعة أن إنجلترا ستكون على رأس المجموعة السادسة وليس إسبانيا، مبررا ذلك بأن نتائجها أفضل من الأخيرة وفقا لنظام احتساب النقاط بناء على المشاركة في أخر بطولتي كأس عالم.

قرار الفيفا كان غريبا لأن إسبانيا نتائجها أفضل، ففي 82 المنتخبان ودعا من دور المجموعات الثاني، وفي 86 ودعا من ربع النهائي، خسرت إنجلترا في الـ90 دقيقة أمام الأرجنتين، بينما خسرت إسبانيا بركلات الترجيح أمام بلجيكا.

استشاط غضب لويس سواريز مدرب إسبانيا الذي صرح حينها "نشعر بالخيانة، أرادوا إبعاد المنتخب الإنجليزي لذلك وضعوا هذا النظام. لم يكونوا ليفعلوا ذلك لو تأهلت فرنسا للبطولة".

الإبعاد الذي يقصده مدرب إسبانيا والذي تحدث عنه المحللون ذلك الوقت وأكدته صحيفة نيويورك تايمز، هو أن تلعب إنجلترا مبارياتها في مدينة كالياري بجزيرة ساردينيا بعيدا عن أرض إيطاليا الأساسية.

فكان المصنف الأول في المجموعة السادسة سيخوض جميع مبارياته في كالياري، عاصمة جزيرة ساردينيا المنعزلة كليا عن باقي المدن الإيطالية.

لماذا؟

تخوف الاتحاد الدولي ذلك الوقت من شغب الجمهور الإنجليزي – تلك الفترة هي الأسوأ في تاريخ المشجعين الإنجليز – جعله يُفضل إبعاده عن مدن إيطاليا الحيوية والتي ستستضيف جماهير المنتخبات المختلفة خلال العرس الكروي.

ما دفع الفيفا إلى حتمية ذلك القرار هو أنه قبل أشهر قليلة من القرعة وقعت كارثة ملعب هيلزبرة والتي راح ضحيتها 96 مشجعا لنادي ليفربول.

وقبلها بسنوات، كانت كارثة ملعب هيسل التي راح ضحيتها 39 مشجعا ليوفنتوس بسبب تدافع جمهور ليفربول، وهو ما أثار الذعر لدى الفيفا من أن تحدث مشاكل بين الإيطاليين والإنجليز خلال كأس العالم.

شغب الجمهور الإنجليزي لا نهاية له، فبعدما تسبب في حرمان الأندية الإنجليزية من المشاركة في البطولات الأوروبية منذ عام 1985 إلى 1990، هاهو بعد أكثر من ربع قرن يُظهر وجهه القبيح مرة أخرى في الأراضي الفرنسية خلال يورو 2016.

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