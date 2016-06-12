الزراعة: استلام 4 ملايين و822 ألف طن قمح من المزارعين والتوريد مستمر

>كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة ، أن إجمالى الكميات التى تم توريدها من القمح المحلى حتى الآن،الى الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى ، استلام 4 مليون 822 ألف طن قمح من المزارعين.

وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان له اليوم الأحد ، أن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن، وفقاً لكشوف الحصر الفعلية،والتى اعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات،وليست طبقاً للحيازة الزراعية،لافتاً الى انه لا يوجد أى تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة،خاصة بعد قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية،لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات،ومشاركة الجمعيات الزراعية في عمليات التوريد، وتجميع المحصول من المزارعين.

وجدد وزير الزراعة، مناشدته لمزارعى القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أى عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد في التواصل معها على الارقام التي تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعي القمح، بالمحافظات المختلفة،خلال عملية التوريد على مدار اليوم، على الرقمين: 0233373359 – 0233373421 ، او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو 0233327042.