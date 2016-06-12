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مصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة على أولوية مرور جرار زراعي بسوهاج‎

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مصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة على أولوية مرور جرار زراعي بسوهاج‎ مصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة على أولوية مرور جرار زراعي بسوهاج‎

أرشيفية

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد،  بطلق ناري في مشاجرة بناحية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا بسبب أولوية مرور جرار زراعي بالطريق العام، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة البلينا يفيد بمقتل المدعو “محمد. ع”، 35 سنة – عامل، مقيم بناحية الساحل قبلي دائرة المركز نتيجة إصابته بطلق ناري.

وتبين بالانتقال لموقع الحادث، أن جثة المذكور ملقاة أرضًا وبمناظرتها، إتضح إصابته بطلق ناري بالصدر.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3274 إداري المركز لسنة 2016، وجاري العرض على النيابة العامة .

 

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