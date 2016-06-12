اليوم.. وصول جثمان العامل المصري المتوفي بالدوحة لدفنه بمسقط رأسه في قنا

يصل مطار الأقصر الدولي، صباح اليوم الأحد، جثمان العامل المصري عبد الله حفني، ليدفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بقرية دندرة بمحافظة قنا، حسبما أفاد مراسلنا.

توفي العامل عبد الله حنفي، الخميس الماضي بمستشفى حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يعمل لدى شركة “بورلايت” للمقاولات العامة.

وجاءت الوفاة إثرإصابة “حنفي”، بتوقف مفاجئ في عضلة القلب لمدة 30 دقيقة تقريبًا، ما أدى إلى تلف في بعض خلايا المخ، فضلًا عن غيبوبة تامة نقل على أثرها إلى العناية المركزة بمستشفى حمد العام، ليتوفى فجر الخميس الماضي.

ويواصل المستشار العمالي ياسر سعيد، متابعة مستحقات العامل مع الكفيل، لتوصيلها إلى الورثة بعد استخراج إعلام الوراثة، والمستندات اللازمة للصرف.