هدوء داخل لجان امتحانات الثانوية بشمال سيناء وتشديدات أمنية حول محيطها

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، بشمال سيناء، اليوم الأحد، حالة من الهدوء، فيما أحكمت قوات الأمن تأمين محيطها بحواجز أمنية وقوات شرطية، وأمرت قوات الأمن أصحاب المكتبات المجاورة للجان بإغلاقها فى العريش، وشددت القوات إجراءات الحماية فى لجنة بئر العبد بعد شكاوى أهالى من وجود تراخى خلال الأيام السابقة للامتحانات، وفى مدينتى الشيخ زويد ورفح، انتشرت قوات من الجيش حول مقرات اللجان.

وأكد مصدر بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، أنه لم يتم تلقى أى شكاوى، وبدورهم استظل آباء وأمهات بالأشجار القريبة من اللجان فى انتظار خروج أبنائهم للاطمئنان عليهم.

وقال الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الامتحانات تسير بانتظام بمختلف لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، وسط تكثيف أمنى من جانب القوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى إجمالى عدد الطلاب بالثانوية العامة بالنظام الحديث يبلغ 2565 طالبًا وطالبة موزعين على 9 لجان رئيسية على مستوى المحافظة، منها 4 لجان فى العريش، 3 لجان فى بئر العبد، لجنة فى الشيخ زويد، وأخرى فى رفح.

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