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متحدث عسكري ليبي: جثامين «داعش» تقدر بالآلاف جراء الاشتباكات بسرت

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متحدث عسكري ليبي: جثامين «داعش» تقدر بالآلاف جراء الاشتباكات بسرت متحدث عسكري ليبي: جثامين «داعش» تقدر بالآلاف جراء الاشتباكات بسرت

أكد الناطق باسم غرفة عملية «البنيان المرصوص» التابعة للمجلس الرئاسي الليبي العميد محمد الغصري، أن «جثامين عناصر تنظيم “داعش” بمدينة سرت تقدر بالآلاف» خصوصا في منطقة البغلة.

وقال الغصري، في تصريحات لقناة «ليبيا»، إنه «تم السيطرة على منطقة قصور الضيافة في سرت من قبل قوات الجيش، ولا يمكن الاستهانة بالعدو هناك لأنه ما يزال يملك القوة»، لافتا إلى أن «قوات الجيش فرضت طوقا حول الدواعش في أماكن تواجدهم في سرت».

وأوضح الغصري أن «عمليات البنيان المرصوص قسمت الجبهة إلى محاور ويقوم الآمر باستقبال المقاتلين وتوزيعهم وفقا للخطط العسكرية الموضوعة» .

وطالب الناطق باسم غرفة عملية «البنيان المرصوص»، المجلس الرئاسي بسرعة التحرك لعلاج المصابين من منتسبي الجيش، قائلا “نحن على ثقة بأنه سيتخذ الإجراءات المطلوبة”، متوجها بالشكر إلى حكومة الوفاق لأنهم قاموا بواجبهم بحسب الإمكانيات المتوفرة.

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