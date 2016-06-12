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السيطرة على حريق أعلى سطح عقار فى المهندسين بدون إصابات

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السيطرة على حريق أعلى سطح عقار فى المهندسين بدون إصابات السيطرة على حريق أعلى سطح عقار فى المهندسين بدون إصابات
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، من السيطرة على حريق أعلى سطح عقار سكنى بمنطقة المهندسين بدون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة بإشتعال النيران أعلى سطح عقار بالمهندسين، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.


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