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بالصور.. زحام مرورى بطريق إسكندرية الزراعى بسبب حادثى تصادم

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بالصور.. زحام مرورى بطريق إسكندرية الزراعى بسبب حادثى تصادم بالصور.. زحام مرورى بطريق إسكندرية الزراعى بسبب حادثى تصادم
أصيب طريق إسكندرية الزراعى، اليوم الأحد، بحالة من الزحام المرورى بسبب حادثى تصادم، حيث اصطدمت سيارة نقل مقطورة بسيارة ملاكى بالقرب من نقطة سنديون بالطريق، ونتج عنها إصابة شخصين، كما وقع حادث آخر بالقرب من مطلع قها بعدما اصطدمت سيارة ملاكى بالجزيرة الوسطى بالطريق، نتيجة لاختلال عجلة القيادة من السائق، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من الأقاليم وفى طريقه إلى القاهرة.

ويقوم رجال المرور بقيادة العقيد وائل طاهر مدير التخطيط بالمرور وتسيير حركة المركبات التى توقفت بالطريق نتيجة للحادث.

فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية، وتم الاستعانة بونش تابع للمرور لرفع حطام حادثى التصادم بالطريق، تمهيدًا لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بعدما توقفت بالمكان.

زحام مرورى بطريق إسكندرية الزراعى بسبب حادثى تصادم (1)

زحام مرورى بطريق إسكندرية الزراعى بسبب حادثى تصادم (2)

زحام مرورى بطريق إسكندرية الزراعى بسبب حادثى تصادم (3)

زحام مرورى بطريق إسكندرية الزراعى بسبب حادثى تصادم (4)

زحام مرورى بطريق إسكندرية الزراعى بسبب حادثى تصادم (5)

زحام مرورى بطريق إسكندرية الزراعى بسبب حادثى تصادم (6)


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