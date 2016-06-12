أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

زحام مرورى أعلى دائرى المنيب بسبب حادث تصادم 3 سيارات

Google+ Print
زحام مرورى أعلى دائرى المنيب بسبب حادث تصادم 3 سيارات زحام مرورى أعلى دائرى المنيب بسبب حادث تصادم 3 سيارات
تسبب حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكى، اليوم الأحد، فى توقف حركة السير أعلى الطريق الدائرى بالمنيب بمنزل الصعيد، للمتجه من مناطق الجيزة، وفى طريقه إلى الأوتوستراد، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى الطريق الدائرى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ليتم إزالة حطام الحادث فيما لم ينتج عنها أى مصابين.


>النشرة المرورية.. كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365