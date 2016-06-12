زحام مرورى أعلى دائرى المنيب بسبب حادث تصادم 3 سيارات

تسبب حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكى، اليوم الأحد، فى توقف حركة السير أعلى الطريق الدائرى بالمنيب بمنزل الصعيد، للمتجه من مناطق الجيزة، وفى طريقه إلى الأوتوستراد، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى الطريق الدائرى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ليتم إزالة حطام الحادث فيما لم ينتج عنها أى مصابين.

النشرة المرورية.. كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة