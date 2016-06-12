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المرور يضبط 35 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

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المرور يضبط 35 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة المرور يضبط 35 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة
نظمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعا لوقوع أى مرورية.

وتم إعداد حملات مرورية خلال 24 ساعة وإجراء تحليل طبى لــ 310 سائقا، وإثبات تعاطى 35 سائقا للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

من جانبه، أكد مصدر أمنى ، أن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على كل الطرق والمحاور للكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة أعلى الطرق السريعة، وذلك بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة قائدى المركبات.


>المرور تضبط 24 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

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مصر 365

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