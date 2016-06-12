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ناشطون سوريون: مقتل 10 مدنيين من عائلة واحدة جراء قصف جوى فى منبج

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ناشطون سوريون: مقتل 10 مدنيين من عائلة واحدة جراء قصف جوى فى منبج ناشطون سوريون: مقتل 10 مدنيين من عائلة واحدة جراء قصف جوى فى منبج
أفاد ناشطون سوريون اليوم الأحد بمقتل 10 مدنيين من عائلة واحدة وجرح 9 آخرين فى قصف جوى على قرية الهدهد الواقعة على المدخل الشرقى لمدينة منبج بريف حلب.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) عن ناشطين قولهم "إن القصف طال أيضا قرية دويبق قرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ولم يتسن التأكد من الجهة المنفذة للغارات.

ويقطن بمدينة منبج التى تستعد قوات سوريا الديمقراطية لاستعادتها من تنظيم داعش ما يقرب من يصل إلى 60 ألف شخص.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت على آخر طريق مؤدى إلى مدينة منبج الخاضعة لسيطرة داعش، ما يعنى تطويق المدينة بالكامل من الجهات كافة.
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