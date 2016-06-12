اخبار اليمن .. وفد صنعاء: المشاورات لا تزال تبحث عن حلول سياسية وتوافقية

نفت جماعة أنصار الله الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبى العام مجددا الأنباء التى تتداولها وسائل الإعلام حول حدوث تقدم فى مشاورات الكويت أو أى تفاهمات تؤسس لاتفاق بين طرفى الأزمة اليمنية.

وأوضح الوفد الوطنى الحوثيون وصالح أن المشاورات الجارية ما تزال تبحث عن حلول سياسية شاملة وتوافقية تلبى تطلعات الشعب اليمنى وتحفظ وحدة الوطن وسيادته وتضع حدا نهائيا للحرب وترفع الحصار.

وقال الوفد -فى بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى تديرها جماعة الحوثيين- إنه شدد فى جلسات المشاورات وفى مناقشات اللجان وفى الاجتماعات مع السفراء وغيرهم على الحلول الموضوعية المستندة إلى المرجعيات الأساسية المنظمة للمرحلة الانتقالية وفى المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية.

وأضاف البيان أن الوفد الوطنى ساهم وفى سياق الرؤية الشاملة التى تقدم بها منذ الأيام الأولى لبدء مشاورات الكويت فى بلورة رؤى وأفكار عملية ذات طابع تفصيلى وناقش بمسئولية الترتيبات السياسية والأمنية والعسكرية التى تفضى إلى حلول عملية.. واتهم الطرف الآخر بالعمل على إفشال المشاورات وتعليقها أكثر من مرة ورفضه للجلسات المشتركة لأكثر من 20يوما.

وأكد الوفد عدم صحة الأخبار المتداولة التى يروج لها الإعلام....موضحا أن أى حل لا يشمل وقف شامل ودائم للحرب وفك الحصار الشامل والتوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية فإنه لن يمثل حلا مقبولا للشعب اليمنى ولن يكون مستندا إلى مرجعيات العملية السياسية الانتقالية.

وكانت وسائل الإعلام قد أسهبت كثيرا فى الأيام القليلة الماضية فى الحديث عن وجود اتفاق لحل الازمة سيعرضها المبعوث الاممى على الطرفين.. كما كان المبعوث قد اكد أمس الأول أن الأرضية المشتركة بين الطرفين واسعة ونعمل على البناء عليها وهو الامر الذى جعل محمد عبد السلام المتحدث الرسمى للجماعة ورئيس وفدها للمشاورات ينفى هذا الكلام ويؤكد بعد قليل من صدوره أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود توافقات متقدمة يمكن أن تمثل أرضية مشتركة لصياغة أية خطة حل خلال الأيام القادمة.

يذكر أن المبعوث الأممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يصدر أى بيان عن نتائج مشاورات الأمس.