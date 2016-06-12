رئيس فنزويلا: أي استفتاء محتمل حول إقالتي لن يتم قبل 2017

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن أي استفتاء محتمل حول إقالته لن يجرى قبل عام 2017 رغم الضغوط من جانب المعارضة المطالبة بإجراء الاستفتاء هذا العام.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن مادورو قوله اليوم الأحد “لن يكون هناك ابتزاز هنا، إذا تم الوفاء بشروط الاستفتاء فسيجرى العام المقبل وهذا كل شيء.. وإذا لم تلب الشروط لن يجرى استفتاء”.

يذكر أنه في حال إجراء الاستفتاء في العام الحالي وخسره مادورو فستجرى انتخابات رئاسية جديدة، أما إذا أُجري العام المقبل فإن نائبه سيحل محله حال خسارته.

وتفاقمت حدة المواجهة منذ أن أعلنت المعارضة مطلع مايو الماضي جمعها 8ر1 مليون توقيع لبدء إجراءات تفضي إلى استفتاء لإقالة الرئيس تأمل في تنظيمه قبل نهاية 2016.