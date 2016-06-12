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السيطرة على حريق هائل داخل سوق «تحيا مصر» بالمحلة

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السيطرة على حريق هائل داخل سوق «تحيا مصر» بالمحلة السيطرة على حريق هائل داخل سوق «تحيا مصر» بالمحلة

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل أندلع داخل أسواق “تحيا ” بمدينة المحلة الكبرى والمخصصة لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة والمقام بأرض مجلس مدينة المحلة بشارع البحر الرئيسي.

 وكان العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة قد تلقى بلاغا بنشوب حريق داخل أسواق “تحيا مصر” وقت السحور, على الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة للسيطرة على النيران، وتمكنت من إخماد النيران ومنعها من الامتداد لباقي أجزاء المعرض.

كما انتقل اللواء ناصر طة رئيس مركز ومدينة المحلة لمتابعة عمليات إطفاء الحريق الذى أسفر عن التهام كميات كبيرة من السلع الغذائية وثلاجات حفظ المواد الغذائية واللحوم.

وتبين من المعاينة المبدئية لمباحث المحلة بعد سماع شهود العيان سماع صوت هائل لانفجار قبل اندلاع الحريق.. تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لندب خبراء المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وهل هناك تعمد من عدمه.

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