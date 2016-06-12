"الكرفس" أحدث وصفة طبيعية لمكافحة زيادة الوزن وحرق السعرات الزائدة

مفاجأة جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرا الأبحاث الطبية الحديثة بشأن أحد الفوائد الصحية غير المتوقعة لنبات الكرفس، والتى تؤكد فاعليته فى مكافحة السمنة واضطرابات الوزن.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة وارويك وكوفنترى البريطانية أن نبات الكرفس يحرق قدرا كبيرا من السعرات الحرارية يفوق السعرات التى يحتوى عليها أصلا.

وكشفت نتائج التجارب أن تناول 326 جراما من الكرفس سواء طازجا أو فى صورة سموذى (عصير) يساهم فى رفع السعرات الحرارية بمقدار 53 كالورى، بينما يساهم تناول هذا النبات الرائع طازجا فى حرق حوالى 72 سعرا حراريا، وتناوله فى صورة سموذى يحرق 112 كالورى، أى أنه يساعد فى التخلص من ضعف السعرات التى يحتوى عليها تقريبا.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن الأبحاث السابقة أكدت أن الكرفس يتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما أنه يساهم فى تحسين الضغط الدموى وضبط مستويات الكولسترول ومقاومة أمراض القلب، وكما أنه يحتوى على تركيزات جيدة من فيتامين "ج"، المعروف بخواصه الرائعة فى تعزيز المناعة.

كما يحتوى الكرفس على نسب عالية من المياه وفقا للموقع الأمريكى "هيلث"، وهى تمثل حوالى 95.5% من إجمالى وزنه، ولذا يمكن تناوله فى رمضان خلال السحور لمقاومة الشعور بالعطش أثناء رمضان.

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