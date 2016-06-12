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وصول ثلاث طائرات مساعدات إلى سقطرى ضمن الجسر الجوي

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وصول ثلاث طائرات مساعدات إلى سقطرى ضمن الجسر الجوي وصول ثلاث طائرات مساعدات إلى سقطرى ضمن الجسر الجوي

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية .. واصل الجسر الجوي الذي دشنته المؤسسة مرحلته الثانية بوصول ثلاث طائرات شحن أخرى إلى محافظة سقطرى على متنها / 100 / طن من المواد الغذائية الرمضانية.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية إن هذه المساعدات التي وجهت بها القيادة الرشيدة للدولة تأتي في إطار البرنامج الرمضاني الذي تنفذه المؤسسة لمساعدة أهالي سقطرى وسد احتياجاتهم بسبب ظروف الفيضانات التي ضربت المنطقة أخيرا.

وذكر أن ثلاث طائرات وصلت أمس الأول إلى سقطرى وهي تحمل مائة طن من المواد الغذائية وهي المرحلة الثانية من الجسر الجوي المكون من/ 12 / طائرة وتحمل/ 400/ طن لتوزيعها على سكان الجزيرة .

وكان في استقبال طائرات الشحن .. العميد سالم عبد الله عيسى محافظ سقطرى وعدد من المسؤولين المحليين في الجزيرة وممثل عن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية .

وقد تم توزيع هذه المساعدات على آلاف من سكان الجزيرة في مراكز مومي وجوه وقبهتن ودكسم .. وتتكون المساعدات من مواد غذائية ومستلزمات منزلية تكفي الأسرة الواحدة لنحو شهر كامل .

وثمنت الأسر المستفيدة المكرمة الإماراتية .. مؤكدة أنها جاءت في وقتها حيث يعاني السكان شظف العيش من قلة الموارد وضيق  الحال.

وسيتوالى وصول الطائرات تباعا وهي تحمل بقية الكمية من المواد الغذائية التي امرت بها القيادة الرشيدة للدولة  لأهالي الجزيرة اليمنية.

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