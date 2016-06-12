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البابا تواضروس يرأس قداس تجليس أسقفين لليونان والوادى الجديد

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البابا تواضروس يرأس قداس تجليس أسقفين لليونان والوادى الجديد البابا تواضروس يرأس قداس تجليس أسقفين لليونان والوادى الجديد
رأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الأحد، قداس تجليس أسقفين على اليونان والوادى الجديد، ورسامة راهبين بدرجة الأسقف.

وقام البابا تواضروس بتجليس الأنبا بافلوس أسقفا على اليونان والأنبا بقطر أسقفا على الوادى الجديد.

كما قام البابا تواضروس برسامة الراهب القمص موسى أفا موسى، من دير الأنبا موسى بكوربس كريستى بتكساس، أسقفا على منطقة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس إيبارشية جديدة بها وذلك باسم الأنبا بيتر، والراهب القمص إسحق سانت انتونى وذلك باسم الأنبا إبراهام والراهب القمص جون سانت أنتونى باسم الأنبا كيرلس أسقفين عموميين للخدمة مع الأنبا سرابيون مطران لوس أنجليوس.


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