اليوم.. وصول جثمان العامل المصرى المتوفى فى الدوحة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا، من المستشار العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالدوحة، يفيد أن جثمان العامل المصرى عبد الله حفنى الذى توفى أول أمس بمستشفى حمد، سوف يغادر مطار حمد الدولى على طائرة الخطوط الجوية القطرية فى الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، ويصل مطار الأقصر فى الساعة التاسعة وخمس دقائق من صباح نفس اليوم ليدفن فى بلدته دندرة بمحافظة قنا.

وبحسب بيان، يواصل المستشار العمالى ياسر سعيد، متابعة مستحقات العامل مع الكفيل لتوصيلها إلى الورثة بعد استخراج إعلام الوراثة والمستندات اللازمة للصرف.

وكان العامل المتوفى عبد الله نصر حفنى من مواليد 23 يناير 1993، ويعمل لدى شركة "بورلايت" للمقاولات العامة، أصيب بتوقف مفاجئ فى عضلة القلب لمدة 30 دقيقة تقريبا، مما أدى إلى تلف فى بعض خلايا المخ، وأصيب بغيبوبة تامة بالعناية المركزة بمستشفى حمد العام، وتوفى فجر الخميس الماضى.

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